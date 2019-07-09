Petrol fiyatlarında son durum Brent petrol ve Teksas türü ham petrolün varil fiyatlarında son durum.

Brent petrol ve Teksas türü ham petrolün varil fiyatlarında son durum. Brent petrolün varil fiyatında sınırlı bir düşüş gözlenirken,Teksas türü ham petrol fiyatlarında yatay seyir hakim.

Uluslararası piyasalarda haftabaşı 64,60 dolardan işlem gören Brent petrolde sınırlı düşüş gözleniyor. Cuma günü 64,93 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatında şu sıralarda yüzde 0,08’lik düşüş yaşanıyor. Küresel fiyatlamalarda yüksek etkisi bulunan Brent petrolün varil fiyatı 63,95 dolardan işlem görüyor.

Aynı anlarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 57,44 dolardan alıcı buluyor. Ham petrol varil fiyatlarında yatay bir seyir hakim.

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