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Ekonomi Petrol fiyatlarında sert düşüş! Böyle devam ederse...
Ekonomi

Petrol fiyatlarında sert düşüş! Böyle devam ederse...

Brent petrol 90 doların altına inerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 17:10:00 -
Petrol fiyatlarında sert düşüş! Böyle devam ederse...

Brent petrol 90 doların altına inerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye düştü.

Uzmanlar 90 dolar seviyesinin altının görülmesinin Brent Petrol için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyordu. Beklenen gelişme bugün yaşandı. Sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda 91,51 dolardan işlem gören brent petrol 90 doların altına inerek savaş öncesi seviyesini gördü. Düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının da daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor.

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