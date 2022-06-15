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Ekonomi Petrol fiyatlarında kritik bekleyiş!
Ekonomi

Petrol fiyatlarında kritik bekleyiş!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları için de gözler Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Karar öncesinde brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5civarı yükselişle 121 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 09:25:00 -
Petrol fiyatlarında kritik bekleyiş!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları için de gözler Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Fed'in ABD ekonomisini ve küresel ekonomiyi yavaşlatacak agresif bir faiz artırımına yönelik yönelmeyeceği petrol fiyatları için belirleyici olacak.

Arz taraflı endişeler ile dün güçlü yükselişlerin yaşandığı petrol fiyatlarında bu sabah da bir miktar artış var.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı düne göre 48 cent artışla 121,65 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 49 cent yükselerek 119,42 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler, aralarında Goldman Sachs'ın da olduğu yatırım bankalarının beklediği gibi Fed'den 75 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesi halinde kısa vadede ABD dolarının güçlenmesini ve bunun petrol fiyatlarında bir miktar gerilemeyi beraberinde getirmesini bekliyorlar.

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