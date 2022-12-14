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Ekonomi Petrol fiyatlarında kısmi düşüş! İşte o fiyatlar...
Ekonomi

Petrol fiyatlarında kısmi düşüş! İşte o fiyatlar...

Petrol fiyatları ABD stoklarındaki artışın ardından geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 09:14:00 -
Petrol fiyatlarında kısmi düşüş! İşte o fiyatlar...

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan haftalık stok verilerinin ABD'nin ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde artışa işaret etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 80,11 dolar seviyesine kadar geriledi. Brent petrolü şu sıralarda düne göre 23 cent düşüşle 80,45 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da düne göre 13 cent kayıpla 75,26 dolar seviyesinde.

Analistler brent petrolü için ilk destek olarak 79,44 dolar seviyesini işaret ederken, buranın kırılması halinde desteğin 78,30 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğini belirtiyorlar. Yukarı hareketlerde ise direnç 83,63 dolar/varil seviyesinde.

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