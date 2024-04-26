Petrol fiyatları yükselişte!

Petrol fiyatları, ABD'nin enflasyon verileri öncesi yükseldi

Petrol, ABD enflasyon verisi öncesinde haftalık yükselişe yöneldi.

Petrol, para politikasının izleyeceği yol hakkında daha fazla ipucu verebilecek ve ham petrol gibi emtialar da dahil olmak üzere risk varlıklarına yönelik iştahı şekillendirebilecek ABD enflasyon verisi öncesinde haftalık yükselişe yöneldi.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Brent varil başına 89 doların üzerine çıktı ve hafta boyunca yüzde 2'den fazla artış kaydetti; ABD ham petrolü 84 dolara yakındı. Fed'in tercih ettiği enflasyon rakamı Cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ve ABD ekonomik büyümesinin zayıfladığını gösteren veriler üzerine sert bir şekilde gelecek. ABD'de fiyat artışlarına ilişkin diğer göstergeler beklenenden yüksek seyrederek faiz indirimlerinin zamanlamasının ertelenebileceğine işaret ediyor.

Ham petrol bu yıl, OPEC+'nın uyguladığı arz kesintileri ve İsrail ile İran arasındaki artan gerilimin Brent'i bu ayın başlarında varil başına 90 doların üzerine çıkarması da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle yükseldi. Bu haftaki yükseliş, ABD ülke çapındaki stoklardaki düşüşle de desteklendi.

Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, "odak noktanın makro düzeyde kalması muhtemel" dedi ve fiyatlardaki daha fazla hızlanmanın talep beklentilerini gölgeleyebileceğini ekledi. Aynı zamanda zayıf ABD GSYH verilerinin de stagflasyon endişelerine yol açtığını söyledi.

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