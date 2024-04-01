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Ekonomi Petrol fiyatları yükselişte
Ekonomi

Petrol fiyatları yükselişte

Yeniakit Publisher
2024-04-01 11:10:00 -
Petrol fiyatları yükselişte

Yatırımcıların daha sıkı arz ve Çin ekonomisinden pozitif ivme beklentileri, petrol fiyatlarını yükseltiyor

Yatırımcıların daha sıkı arz ve Çin ekonomisinden pozitif ivme beklentileri, petrol fiyatlarını yükseltiyor
Petrol fiyatları Pazartesi günü, OPEC+ kesintilerinden kaynaklanan arz sıkışıklığı beklentileri, Rus rafinerilerine yönelik saldırılar ve iyimser Çin imalat verilerinin talebin iyileşmesine yönelik görünümleri desteklemesiyle son dönemdeki kazançlarına yenilerini ekleyerek yükseldi.

Brent ham petrolü geçen hafta %2,4 yükseldikten sonra TSİ 06:31'de %0,3 artışla 87,29 dolar/varil seviyesine kadar yükseldi. ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü, geçen haftaki %3,2'lik kazancın ardından %0,4 artışla varil başına 83,48 dolar oldu.

Birçok ülkenin Paskalya tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle pazartesi günü işlem hacimlerinin zayıf olması bekleniyor.

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