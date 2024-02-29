Petrol fiyatları! O son anket sonuçları: Uluslararası 80 dolar civarında kaçınılmaz olur! Müdahaleyi yapacak!

Reuters'in son anketi, Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen, yeterli küresel arz nedeniyle petrol fiyatlarının varil başına mevcut 80 dolar civarında kalmasının beklendiğini gösteriyor. Ankete katılan 40 ekonomist ve analist, Brent tipi ham petrolün 2024 yılında varil başına ortalama 81,13 dolar olacağını öngörerek, Ocak ayındaki 81,44 dolarlık bir önceki konsensüse göre hafif bir düşüş kaydetti. Benzer şekilde, ABD ham petrol fiyat tahminleri de varil başına 77,26 dolardan 76,54 dolara revize edildi.

Stratas Advisors Başkanı John Paisie, Yemen'deki Husiler tarafından gemilere yapılan saldırılar gibi Kızıldeniz'deki aksaklıkların, alternatif rotaların mevcudiyeti nedeniyle daha az etkiye sahip olduğunu belirterek durumu yorumladı. Sevk edilen petrol hacimlerinin önemli ölçüde etkilenmesinin olası olmadığını ve arz ve talep temellerinin yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde daha önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Wall Street'in önde gelen bankalarından Goldman Sachs, Brent ham petrolünün yaz aylarında varil başına 87 dolarla zirve yapacağını tahmin ediyor. Jeopolitik risk priminin şu anda mütevazı olduğu ve ham petrol üretiminin sabit kalmasıyla Brent'e varil başına sadece 2 dolar eklediği düşünülüyor.

En büyük OPEC üreticileri ve bazı müttefiklerden oluşan OPEC+, üretimi sınırlama kararlarının ardından petrol üretimini artırabilir.

Kasım ayında OPEC+, ilk çeyrek için toplamda yaklaşık 2,2 milyon varil/gün (bpd) gönüllü üretim kesintisi üzerinde anlaştı. Grup, petrol fiyatlarını desteklemek için bu kesintilerin uzatılıp uzatılmayacağına Mart ayında karar verecek. Uluslararası Enerji Ajansı OPEC'in toplam yedek kapasitesinin 5,1 milyon varil/gün olduğunu ve Suudi Arabistan'ın elinde 3,2 milyon varil/gün bulunduğunu tahmin ediyor.

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Analistler genel olarak 2024 yılında küresel petrol talebinin 1 milyon ila 1,5 milyon varil/gün artmasını bekliyor.

Petrol piyasası jeopolitik gerilimler ve arz dinamikleri arasında gidip gelirken, yatırımcılar Brent ham petrolünün performansını yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, Brent ham petrolü (BRNT) geçtiğimiz günlerde 50,37 USD'den kapanarak 2024 yılı için öngörülen varil başına 81,13 USD ortalamasına kıyasla piyasa duyarlılığında bir değişime işaret etti. Bu fiyat hareketi, analistlerin izlediği mevcut piyasa gerçeklerini yansıtıyor olabilir.

Bir InvestingPro tavsiyesi, BRNT'nin tipik olarak düşük fiyat oynaklığı sergilediğini, bunun da petrol fiyatlarının dalgalı doğasına rağmen bir yatırımcının portföyünde bir miktar istikrar sağlayabileceğini öne sürüyor. Diğer taraftan, bir başka InvestingPro İpucu BRNT'nin zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip olduğuna işaret ediyor, bu da yatırımlarında güçlü finansal sağlık arayan yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir. Ayrıca, değerleme, uzun vadeli yatırım kararlarını etkileyebilecek zayıf bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor.