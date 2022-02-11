Petrol fiyatları için ürküten rakam! Açıklamayı dyuanlar kulaklarına inanamadı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD'de 40 yılın zirvesini görerek yüzde 7,5 gelen enflasyon rakamı sonrası piyasaları nelerin beklediğini açıkladı. Merkez bankalarının anlaşmış şekilde ortak hareket ettiğine dikkat çeken Memiş, Rusya Ukrayna'ya hamle yaparsa altının ONS'u 1900 dolar seviyesini görür dedi. Petrol fiyatları için korkutan bir tahminde bulunan Memiş, "Petrol 2022'de 107 dolar seviyesini görecek, bu tüm dünya için A'dan Z'ye zam demek" dedi.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Dün ABD’de açıklanan enflasyon verisi beklentinin üzerinde geldi. Dün piyasalarda tuzak fiyatlamaların olduğu yönünde uyarı yaptım, panik alımları kesinlikle yapılmamalı, piyasaların oturmasını beklemeli. Bu uyarılarda özellikle yukarı yönlü hamleler gerçekleşebilir ama kalıcı olmayabilir demiştim.

Enflasyonlar yükselmeye devam edecek

ABD’den açıklanan enflasyon verisi yüzde 7,3 civarında beklenirken yüzde 7,5 olarak açıklandı, bu 40 yılın zirvesi anlamına geliyor. Ve dünyada da enflasyon rakamları artmaya devam ediyor. Enflasyon rakamları artmaya devam ederken, merkez bankaları da çeşitli enstrüman ve para politikasına ilişkin kararlarla da bu enflasyonla mücadeleyi devam ettirdiklerini gözlemliyoruz. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe ABD tarafında ciddi endişelerde artmaya devam ediyor.

Biden özellikle Powell'ı seçti

Yüksek bir enflasyon bir başta ABD siyasetini rahatsız etmeye ediyor. Enflasyonla alakalı ABD Başkanı Biden sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyor. Çünkü yüksek enflasyon Biden’ın yönetimini olumsuz yönde etkiliyor ve o yüzden Fed Başkanı Powell’ı tekrar başkan olarak seçti. Büyük bir ihtimalle yine şahin tonda açıklamalar yapan, doları olumlu yönde destekleyecek açıklamalar yapan bir Powell karşımızda olabilir.

Merkez Bankaları birlikte hareket ediyor

Özellikle bu tuzak fiyatlamalara karşı düşüncemi ifade etmiştim. Burada yüksek gelen bir enflasyon olacak, bu eşittir emtia fiyatları yükselecek dolar çökecek anlamına gelmiyor. Özellikle İngiltere’nin faiz artırması, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırma süreci ile alakalı açıklamaları tamamen Fed’e destek veriyor. Dünyadaki Merkez Bankaları anlaştı aynı anda hamleler ve açıklamalar yapıyor. Onlar için önemli olan burada Fed’in elini biraz daha rahatlatmak. Çünkü Fed tarafından yapılan açıklamalar hamleler bütün küresel piyasaları olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek bir enflasyon var ve biraz daha agresif faiz artıracak bir Fed var.

Korkutan rakam: 107 dolar seviyesi

Fed’in faiz artırımı doların uluslararası piyasalarda değer kazanması bütün dünya ekonomileri için olumsuzluk yaratıyor. Başta ABD’yi olumsuz etkiliyor. Tamam, Fed 2022 yılında 4 kez faiz artırabilir ama her faiz artırımı ABD’nin ekonomisine olumsuz yönde yansıyor. Yüksek enflasyon var ve bu devam edecek ama aşırı değerli dolar ABD’nin de işine gelmiyor. Biliyorsunuz petrol fiyatlarındaki 90 dolar seviyesinin üzerindeki fiyatlar muhtemelen yine 2022 yılında petrol fiyatlarının 107 dolar seviyesine kadar yükseleceğini göreceğiz.

Petroldeki yükseliş zam olarak dönecek

Enerji ve tedarik tarafında zaten krizler yaşanıyor. Bunlar zaten dünya ekonomileri için tedirgin edici gelişmeler ama bunun beraberinde doların tekrar değer kazanması dünya ekonomileri hele ki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için tamamen risk oluşturuyor. Brent petrolün fiyatı 90 doların üzerinde Fed sahneye çıkacak faiz artırımı yapacak ve dolar tekrar değer kazanacak, bu da eşittir 2022’de yine zam demek.

Petrol fiyatlarıyla ilgili bir düşüş öngörüm yok, bırakın düşüşü 107 dolar seviyesine kadar çıkacak bir Brent Petrol fiyatı var. Bu bütün dünyadaki navlun tarafını olumsuz etkileyecek. İç piyasada ise özellikle bir çok kalemde yeni zamlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2022 yılında 107 dolar seviyesine çıkacak bir petrol fiyatı ve beraberinde bir de doların değer artış süreci başlıyor… Tabi ki bu süreç sadece Türkiye’yi değil, başta Avrupa ve ABD’yi gibi bütün dünyayı olumsuz etkileyecek.

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