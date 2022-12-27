Petrol fiyatları 2023 tahmini! Goldman Sachs petrol için tahminini 110 dolara yükseltti: Kurumlar birer birer duyurdu

Araştırma şirketi Wood Mackenzie, 2023’te piyasaları şekillendirecek trendleri duyurdu. Raporda 2022’de tüm dünyayı oldukça zorlayan petrol için dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Raporda petrol fiyatlarının önümüzdeki yıl yeniden yükselişe geçebileceği belirtildi.

Mackenzie raporunda 2022 sona ererken petrol talebinin azaldığı ve son çeyrekte talebin yıllık 1,2 milyon varil düşebileceği beklendiği ifade edilirken

bu trendin kısa süreceği dile getirildi.

“Çin’deki COVID kısıtlamalarının hafifletilmesi ve petrokimya hammaddelerinin artan kullanımı nedeniyle, 2023’ün tamamı için günde 2.3 milyon varil artışla gelecek yıl petrol talebi büyümesine hızlı bir dönüş öngörüyoruz” denilen raporda, “Talepteki artış eğiliminin bu şekilde yeniden başlaması, petrol piyasasını mevcut sıkıntılı durumundan çıkaracak ve fiyatlara destek sağlayacaktır” şeklinde değerlendirme yapıldı.

IEA DA ‘TALEPTE ARTIŞ OLACAK’ DİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hem bu yıl hem de gelecek yıl için petrol talebi büyüme tahminini revize etmişti. 2023'teki talep büyümesinin, Kasım tahminlerine kıyasla 100 bin varillik bir artışla günde 1,7 milyon varil olması bekleniyor. mynet'in aktardığı habere göre: IEA, gelecek yıl küresel petrol talebinin günde 101,6 milyon varile ulaşacağını söyledi.

OPEC’İN TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

OPEC ise bu yıl günde 2,5 milyon varil ve gelecek yıl günde 2,2 milyon varil büyüme bekleyerek küresel petrol talebi büyüme tahminlerini değiştirmedi. Ancak şu uyarıda bulundu:

“2022 yılı sona ererken, son küresel ekonomik büyüme yavaşlaması, tüm geniş kapsamlı sonuçlarıyla birlikte oldukça belirgin hale geliyor. 2023 yılının, tetikte olmayı ve tedbiri zorunlu kılan birçok belirsizlikle çevrili olması bekleniyor.”

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Brent petrol fiyatı bu sabah 85 dolar sınırında bulunurken, ham petrol ise 80 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Fiyatlardaki yükselişte ise, Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı etkili oluyor. Ayrıca Petrol, elmas, altın, uranyum, lityum gibi maden bolluğunun yaşandığı 'Geleceğin Kıtası' olarak adlandırılan Afrika tüm dünyanın dikkati oradan gelecek haberlerde. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırım getirilmesi ihtimali de fiyatları etkiliyor.

YURT İÇİNDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 ARALIK SALI)

Petrol fiyatları ve döviz kurları ile hareket eden akaryakıt fiyatları ise dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Benzine yapılan 67 kuruşluk son zam sonrasında litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruşa, Ankara'da 18 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruşa çıktı. Motorin fiyatları ise ortalama olarak İstanbul’da litre başına 21,98 TL, Ankara’da 22,17 TL ve İzmir’de ise 22,27 liradan satışa sunuluyor.

İŞTE PETROL FİYATLARI İÇİN KURUMLARIN TAHMİNLERİ…

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2022 yılı için petrol fiyat tahminini 104,48 dolar olarak açıkladı. Dev banka 2023 petrol tahmini içinse varil başına 100 dolar olarak duyurdu.

ANZ Research analistleri ise petrol fiyatının 2022'de ortalama 113,80 dolar ve 2023'te 104,50 dolar olabileceğini ifade etti.

Fitch Solutions ise fiyatların bu yıl ortalama 100 dolar olacağını ve 2023'te 81 dolara geri çekileceğini tahmin etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) petrol fiyatlarının 2022'de ortalama 95,74 dolar, 2023'te de 88,58 dolar olmasını bekliyor.

Trading Economics petrolün 2022 son çeyreğinde ortalama 88,58 dolardan işlem görmesini ve 12 aylık dönemde 99,87 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs petrol için son çeyrek tahminini 100 dolardan 110 dolara yükseltti.

Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için Brent fiyatı tahminini 95 dolar/varilden 100 dolar/varile çıkardı.

ING, petrolün varil fiyatının gelecek sene 97 dolar olacağını öngördü.

SPI Varlık Yönetimi petrolün gelecek birkaç çeyrekte 100 doları aşabileceği tahminini paylaştı.

Son dakika haberine göre: Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışını yasakladı

Rusya, Batılı ülkelerin Aralık ayı başında Rus petrolü için getirdiği tavan fiyat uygulamasını kabul eden ülke ve şirketlere petrol satışını yasakladı. G7 ülkeleri, Avustralya ve AB tarafından kabul edilen tavan fiyat uygulaması 5 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Bu uygulama, ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolardan fazla ödeme yapmasını engelliyor. Rusya, fiyat sınırlaması uygulayan hiç kimseye petrol ve petrol ürünlerinin satılmayacağını açıkladı. Başkanlık kararnamesinde, yasağın 1 Şubat'tan 1 Temmuz'a kadar beş ay süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Kararnamede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasak kapsamına giren ülkelere tedarik için "özel izin" verebileceği belirtildi.

Akaryakıt fiyatları güncellendi

Akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzine yine zam geldi. İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? 27 Aralık Salı Güncel Akaryakıt fiyatları

23 Aralık gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 70 kuruş zam yapıldı. Fiyat güncellemesi pompa fiyatlarına yansıtıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 ARALIK SALI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.63 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.75 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 ARALIK SALI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.62 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9.75 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 18.83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22.23 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 18.81 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22.32 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 85,17 dolar oldu.

Öte yandan Class petrol ise güncel akaryakıt fiyatları üzerinden bir miktar indirim yaptı ve benzini 18.88 lira, motorini 20.68 liradan ve LPG'yi ise 10,92 liradan satmaya başladı.

Petrol: Neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşan, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendine özgü kokuya sahip, yer altından çıkarılıp işlenen doğal yanıcı mineral yağı. Petrol günümüzde en değerli yer altı madenlerinden biri olduğu için 'siyah altın' olarak da anılır.

Brent petrol, Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü..ABD'deki NYMEX ile birlikte dünya çapında petrol fiyatlarının oluşmasında gösterge niteliğindedir. Petrol fiyatları, genellikle varil fiyatı üzerinden belirlenir, 1 varil 158.987 litredir.