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Ekonomi Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu
Ekonomi

Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası daha keşfedildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:48:00 -
Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu. Faris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkinin, Kuveyt'in kuzeybatı kesiminde, ikincisinin ise ülkenin kuzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Kuveytli Bakan, yeni keşfedilen petrol sahalarının, ülkenin kuzeyine stratejik bir önem kazandırdığını vurguladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.

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