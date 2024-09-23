Petrol fışkıran kuyu için flaş karar! El konulacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'daki 23 petrol kuyusu için kamulaştırma istedi.
TPAO, Diyarbakır Eğil’de açtığı Kayıköy 23 petrol kuyusu için kamulaştırma yapılması talebiyle MAPEG’e başvurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/K/880 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsat sahasında açtığı Kayıköy 23 Kuyusu’nun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan; ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Diyarbakır ilinin Eğil ilçesine bağlı Balaban Köyündeki 171 ada 2 numaralı parselin 12.426,335m2’lik kısmının mülkiyet olarak kamulaştırılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yaptı.
TPAO’nun elinde kamulaştırma talep ettiği parselle ilgili, Eğil Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış, acele kamulaştırma kararı bulunuyor.
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