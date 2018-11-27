Petrol, dolar sert düştü! Türk Lirası ralli yaptı

Ekim ayında OPEC ve diğer üretici ülkelerin arzı kısacağı yönündeki beklenti ile 77 dolara çıkan hem petrol ve 87 dolar ile son 4 yılın zirvesine yükselen Brent petrolün cuma günü sert düşmesi tüm gelişmekte olan para birimleri gibi Türk Lirası'na da yaradı. Dolar böylece bugün 5.22'ye kadar geriledi. Türk Lirası yüzde 1.30 değer kazancı ile ağustosta baylayan kayıplarını tamamen sildi ve en çok değer kazanan para oldu. Borsa İstanbul yüzde 1.5 değer kazandı.

Kurun 5.30'un altına gerilemesiyle psikolojik etki de devreye girince doların beli önemli ölçüde kırılmış oldu. Sadece dolar düşmedi, Borsa İstanbul yüzde 1.5 değer kazandı. Özellikle THY, Petkim ve banka hisselerindeki yükseliş dikkat çekti. THY hissesi yüzde 2'yi Petkim hissesi yüzde 4'ü aşan yükseliş yaşadı, banka hisseleri de yüzde 2 ile 3.5 arasında değer kazanmış durumda.

Müjde Suudi Arabistan'dan geldi

Petrol fiyatlarının her yüzde 10 düşüşünde cari açığı yani enerji için cebinden çıkan para 4 milyar dolar azalan Türkiye'de kur asıl olarak cuma günü gelen bir haberle petrol fiyatlarının sert düşmesi sonucu son hareketini yaptı. ABD'nin İran'a yaptırımlarını enerji sektörü üzerinden de devam ettirmesi ile S. Arabistan tarafındaki üretim kotasının aşıldığı haberleri fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

Günlük üretimi 10 milyon varil olan S. Arabistan'ın üretimi 11 milyon varile yükselttiği haberleri piyasalarda arzın talepten fazla olduğu algısını artırdı ve petrol fiyatları Cuma günü yüzde 5 üzerinde değer kaybetti. Brent petrol 60 doların seviyesi altına gerilerken ham petrol de 50 doların tabanına gerileyerek yıl içi tüm kazançlarını sildi.

Gözler 6 Aralık'ta

OPEC ve diğer üretici ülkeler, 6 Aralık'ta Viyana'da toplanacak ve arz kesintisine dair görüşme yapacaklar. Fiyatların 70 dolar ortalamada olması gerektiğini açıklayan Rusya'nın arz kesintisine gitmek için diğer ülkeleri ikna etmesi beklenirken S. Arabistan ise arz kesintisini destekliyor, ancak üretimi artırmaya da devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle suçlanması bu alanda da Amerika'nın isteği doğrultusunda hareket edeceği beklentisi yaratıyor. Uzmanlar Suudi Arabistan'ın petrol arzının kısılmasını istediğini ancak ABD tarafından köşeye sıkıştırıldığı için bu yöndeki kararlara katılamayabileceğini belirtiyor.

Türk Lirası'nın diğer destekçileri

1-ABD ve AB ile ilişkilerin düzelmesi

2-Bankaların sendikasyonlarını yenilemesi, son olarak Vakıfbank'ın da kervana katılması

3-İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulması

4-Cari açığın gerilemesi aylık olarak fazlaya dönmesi

5-FED'in aralıkta faiz artırımı ihtimalinin azalması

6-Ak Parti ile MHP'nin yerel seçimlere ittifak olarak girme ihtimalinin artması

Kaynak: Habertürk