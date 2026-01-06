Petrol devleri: Dünyanın en büyük rezervine sahip 10 ülke
ABD’nin Venezuela’ya müdahalesinin ardından, dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülkeler sıralamasının değişmesi bekleniyor.
55 milyar metreküp civarında kanıtlanmış petrol rezervine sahip ABD'nin 303 milyar metreküpten fazla kanıtlanmış rezervlere sahip Venezuela'da yönetime el koyduğunu duyurması sonrası gözler petrol zengini ülkeler listesine çevrildi.
ABD'nin Venezuela petrolüne el koymak için gerçekleştirdiğini açıkça ilan ettiği operasyon ışığında işte en fazla petrol rezervine sahip ülkeler: