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Ekonomi Petrol bulunması an meselesi! Açıklama var: TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!
Ekonomi

Petrol bulunması an meselesi! Açıklama var: TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 20:55:00 - 2024-04-08 23:00:44
Petrol bulunması an meselesi! Açıklama var: TPAO’nun Kösetarla 1 kuyusu için kamulaştırma yapılacak!

Türkiye'nin birçok ilinde karış karış petrol aranırken müthiş bir müjde daha verildi. O ilimizde Petrol araması için harekete geçildi. MAPEG, TPAO’nun Diyarbakır ve Batman’da sahibi olduğu Kösetarla 1 Kuyusu için, kamulaştırma yapacak.

Petrol bulunması an meselesi! TPAO’nun Kösetarla Kuyusu için kamulaştırma yapılacak

MAPEG, TPAO’nun Diyarbakır ve Batman’daki arama ruhsatı kapsamında açtığı Kösetarla 1 Kuyusu için, Beşiri’de kamulaştırma yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır ve Batman illerinin sınırları içinde sahip olduğu AR/TPO/K/M46-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsatı sahasında açılan Kösetarla 1 Kuyusunun lokasyon sahası için Batman ilinin Beşiri ilçesine bağlı Baharzık Köyündeki 143 ada, 10 numaralı parselin 4.924,30m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuruda bulunmuştu. MAPEG, başvuruyu inceledi ve kamulaştırılmasında kamu yararı olduğuna hükmederek talebi onayladı. Buna göre rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan başvuru konusu taşınmazın anılan kısmı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılacak. (enerjigunlugu)

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