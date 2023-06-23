Petrol akışı bol olan o ülkede altın ve döviz rezervleri: artış oldu! Müthiş haber diyerek kritik görüşme...

Rusya Merkez Bankasının altın ve döviz rezervleri arttı.

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta 585,7 milyar dolar olan rezervler, 587,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 580 milyar dolar seviyesindeydi.

Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.

Rusya Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülke konumunda bulunuyor.

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Türkiye ile görüşmelere devam ediliyor

voaturkce sitesinin haberine göre, Türkiye, Mersin’de faaliyete geçen Akkuyu Nükleer Güç Santrali sonrası ikinci ve üçüncü nükleer tesisleri için etüt çalışmaları yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı dün ikinci nükleer santral için Güney Kore ve Rusya ile; üçüncü nükleer santral için de Çin ile görüşüldüğünü açıkladı.

İstanbul’daki 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi’nde konuşan Sarı, ikinci nükleer santralin Sinop’ta inşa edilmesini planladıklarını ve bölgedeki gerekli etütlerin tamamlandığını kaydetti.

Sarı, şehir ismi vermeden üçüncü nükleer santralin Trakya bölgesinde planlandığını söyledi. 2015’te Anadolu Ajansı’na konuşan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, üçüncü santral için Kırklareli’nin İğneada bölgesinin planlandığını söylemişti.

Bakanlığın üst düzey nükleer yetkilisi Sarı, dördüncü bir nükleer santral için saha araştırmaları yaptıklarını da belirtti.

Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Mersin’in Akkuyu bölgesinde “Yap-İşlet-Sahip Ol” modeliyle Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa ediyor.

İnşaatı süren tesise, seçimlerden önce Nisan’da düzenlenen bir törenle, ilk parti nükleer yakıt çubukları verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla katıldıkları törende Akkuyu, nükleer tesis statüsüne geçerek resmi olarak açıldı.

Euters haber ajansı, ilk reaktörün önümüzdeki sene devreye girmesinin beklendiğini söyledi.

Anlaşmada Rosatom, ilk reaktörün açılışı için 2025 tarihini vermişti.

Fuarda yaptığı konuşmada Sarı, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşması için elektriğinin 2035’e kadar yüzde 11’inden fazlasını ve 2053’e kadar yüzde 29’dan fazlasını nükleer enerji yoluyla üretmesi gerektiğini söyledi.

Reuters haber ajansıyla paylaşılan bir açıklamaya göre Sarı, dördüncü nükleer santral projesi için saha çalışmalarına hızla devam edildiğini belirtti.

Sarı ayrıca, 2053 yılı için iklim hedeflerine göre Türkiye’nin 20 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesine ihtiyacı olduğunu not etti.

Türkiye küçük modüler reaktör teknolojisi için İngiliz, Fransız ve Amerikalı şirketlerle de iletişim halinde.