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Spor Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub kuruluşu ne zaman? Petrocub oyuncu kadrosu
Spor

Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub kuruluşu ne zaman? Petrocub oyuncu kadrosu

Sivasspor, 2020-2021 sezonunu 65 puanla 5. sırada kapattı. Yeni sezona daha güçlü çıkmak için transfer çalışmalarına hız veren Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki ilk sınavına Petrocub ile verecek. Peki Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub hangi takım? Petrocub kuruluşu ne zaman? Petrocub oyuncuları kimler? Petrocub kadrosu kimler var? İşte Petrocub takımı hangi ülkenin? sorusunu cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 09:07:00 -
Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub kuruluşu ne zaman? Petrocub oyuncu kadrosu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanında Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak. Peki Petrocub hangi ülkenin takımı? Petrocub kuruluşu ne zaman?

FC Petrocub Hîncești , Moldova'nın en üst düzey futbol ligi olan Divizia Naţională'de yer alan bir futbol kulübüdür. Petrocub kuruluş tarihi 1999 olarak biliniyor.

StadyumBelediye Stadyumu, Hîncești, Moldova (Kapasite: 1200)

Petrocub kulüp Başkanı: Nicolae Usatîi

Petrocub teknik direktör: Lilian Popescu

Petrocub güncel kadro

Petrocub oyuncuları kimler? İşte Petrocub oyuncu kadrosu:

Petrocub oyuncuları, Petrocub oyuncu kadrosu

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