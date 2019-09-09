PETLAS'tan okul servisleri için öneriler

İSTANBUL(AA) PETLAS, okul yolunda güvenli bir yolculuk için araç lastiklerinde önem taşıyan noktalara dikkat çekti ve sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliğiyle ilgili önerilerde bulundu.



PETLAS'tan yapılan açıklamaya göre, binek otomobillerinden minibüs, otobüs ve kamyonlara, iş makinalarından savaş jetlerine, tarıma yönelik araçlardan askeri ve güvenlik amaçlı özel taşıtlara, en yüksek dünya standartlarında lastikleri, yerli sermaye, yerli mühendislik, Ar-Ge ve yerli iş gücü ile üreten PETLAS, bu lastikleri ülkemizde bine yakın noktada tüketiciyle buluşturuyor; dünya üzerinde 100’den fazla ülkeye Türkiye’nin küresel markası olarak ihraç ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, yasal düzenlemelerin, servis araçlarında çocukların güvenliği için önemli katkı sunduğunu belirterek, "Okul servis araçlarında 3 nokta emniyet kemerine çocuk aparatı, araç takip sistemi, sensörlü koltuk ve kapılar, kamera bulunması zorunlu tutuluyor. Öte yandan, tüm ticari araçlarda olduğu gibi okul servis araçlarında da mevsimine uygun olarak kış lastiği kullanımı, diş derinliği kontrolü ve lastik hava basıncının düzenli kontrol edilmesi riskleri azaltmak için büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Özürün, servis aracı veya özel araçlarda okış döneminde kış lastiği kullanmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yol ve sürüş güvenliği, araç için doğru lastik seçimi ve kullanımından başlar. Okul servis araçlarında lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolleri çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşmaları için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın güvenliğini teslim ettiğimiz profesyonel servis sürücülerinin ve bu konuda asıl sorumluluğu yüklenen okul yöneticilerinin hassasiyetine güvenimiz tam, ancak yine de konuyu önemle hatırlatıyoruz”



Okul yolunda güvenli yolculuk için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı:

Mevsime uygun lastik kullanın: Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce mutlaka kış lastiklerini taktırın. Servis araçlarında C sınıfı lastik kullanın: Servis araçlarında kullanımı zorunlu olan C tipi lastik taktırın. Lastik hava basıncını kontrol edin: Aracınızdaki tüm lastiklerin hava basınçları üretici tarafından belirtilen değerlerde olmalıdır. Lastik diş derinliklerini kontrol edin: Lastik diş derinliği 3 mm ve altındaysa lastiklerinizi mutlaka değiştirin. Lastik balans ayarını yaptırın: Lastiklerdeki balans bozukluğunun aracınızda mekanik hasara yol açmaması için balans ayarını yaptırın. Kaldırım kenarlarına dikkat edin: Özellikle servis araçlarında lastiğin kaldırım kenarına sürtmemesine dikkat edin. Bu küçük çarpmalar lastikte balon oluşturabilir ve tırnak kopmalarına yol açabilir.