0553 313 94 23

Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük etti

TOSFED ve Petlas iş birliği, Rally of Turkey ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi etabıyla devam etti- 12-15 Eylül'de Marmaris'te gerçekleşen yarışta, parkura müsabık araçlardan önce çıkan ve etap güvenliğini kontrol eden öncü araçlarda, Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiş Petlas lastikler kullanıldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:33
Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük etti

İSTANBUL(AA) - Petlas, 12-15 Eylül'de Marmaris'te gerçekleşen rallide dünya şampiyonlarına öncülük etti.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Rally Of Turkey ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül'de Marmaris'te düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Petlas arasındaki iş birliği, bu yarışta da devam etti. Ar-Ge gücüyle geçen yıl Petlas Motorsport departmanına ve yarış lastiği geliştirme programına start veren Petlas'ın lastikleri, şampiyonada etap güvenliği için yarışmacılar öncesi parkura çıkıp süpürücülük görevini üstlenen öncü araçlarda kullanıldı.

Tamamen bir yarış otomobili özelliklerine sahip, dört tekerlekten ve önden çekişli farklı araçlar, yarışta start alacak yarışmacılara Petlas lastiklerle öncülük etti, etaplarda müsabık ve seyirci güvenliğini kontrol ettiler.


- "En büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun Petlas lastiklerle Dünya Şampiyonu olması"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli üretim gücü ürünü yeni nesil yarış lastikleriyle otomobil sporlarındaki yerini sağlamlaştırdığını belirterek, "TOSFED iş birliğimiz kapsamında, başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ve destek verdiğimiz diğer yarışlara ek olarak, dünya şampiyonası düzeyinde parkurda yer almak bizlere heyecan veriyor. Marmaris'in eşsiz doğasında yarışan dünya şampiyonlarına ve şampiyon adaylarına, yerli markamız Petlas'ın öncülük etmesi bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Binek otomobillerinden minibüs, otobüs ve kamyonlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, tarıma yönelik araçlardan askeri ve güvenlik amaçlı özel taşıtlara, en yüksek dünya standartlarında lastikleri, yerli sermaye, yerli mühendislik ve Ar-Ge, yerli iş gücü ile üreten Petlas'ın, küresel bir proje olarak gördüğü yarış lastiği geliştirme programına büyük önem verdiğini aktaran Özürün, şunları kaydetti:

"Yarış etkinliklerinden elde ettiğimiz verilerle yerli yarış lastiklerimizi geliştiriyoruz. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye Rallisi etabında da, güvenlik araçlarında Petlas tarafından geliştirilen bu lastikler kullanıldı. Yarış parkurları, bu alanda faal tüm küresel markalar için önemli bir vitrin ve rekabet arenası olduğu kadar, aynı zamanda da bir Ar-Ge platformudur. Parkurlardan önemli Ar-Ge verileri elde ediyoruz, lastiklerimizi geliştirirken bu verilerden faydalanıyoruz. Bunun yanı sıra pilotlar, takımlar, otomotiv yöneticileri ve ihtisas medyası ile doğrudan temas ediyoruz, onların görüşlerini de Ar-Ge verisi olarak kaydediyoruz. Parkurlarda kat edilen her bir kilometre, lastik gelişimi bir için kilometre taşı oluşturuyor. En büyük hayalimiz ise bir Türk sporcunun Petlas lastiklerle Dünya Şampiyonu olmasıdır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:33
  1. Petlas
  2. Türkiye Ralli Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tieion'daki 'demir ocağı' gün yüzüne çıkarılıyor
    1. Tieion'daki 'demir ocağı' gün yüzüne..
    2. Isparta 32 Spor’a‘Gol kralı’..
    3. Yiğido yarın toplanacak
    4. Vali Çeber yaylalardaki kirliliğe bu..
    5. Mersin'deki antik kentte yeni dönem..
    6. Gemlik emniyetinden silah ve..
    7. Dedesinin kullandığı otomobilin..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü..
    9. Afrodisias uluslararası festivalle..
    10. Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev
    11. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
    12. İnce Minareli Medrese mimarisiyle..
    13. Çikolata soslu ıslak kek tarifi
    14. Traktör römorkunda çocuklara mutluluk..
    15. Polisin falezlerde alkollü kadınla..
    16. Turizm ve kültür merkezleri yeniden..
    17. Trafik Eğitim Tırı Türkiye yollarında
    18. Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa..
    19. Bu savaş nasıl bitecek
    20. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda