PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın Heyecanı Vezirköprü’de Başlıyor

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ve Vezirköprü Belediyesinin ev sahipliğinde, Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) organizasyonuyla gerçekleştirilecek şampiyona, üç gün boyunca adrenalin dolu mücadelelere sahne olacak.

Organizasyona Türkiye’nin 17 farklı ilinden gelen, 15 farklı spor kulübünü temsil eden 21 araç ve 42 sporcu katılacak. Sporcular, zorlu arazi şartlarında düzenlenecek mukavemet ve seyirci etaplarında hem şampiyona puanları hem de kürsü mücadelesi için kıyasıya yarışacak.

Doğal parkur yapısı, teknik etapları ve yüksek seyir keyfiyle Türkiye’nin en dikkat çeken offroad yarışlarından biri olarak gösterilen Vezirköprü Yarışı, bu yıl da motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek. Üç gün boyunca sürecek organizasyonun, bölge ekonomisine ve turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen organizasyon, sportif rekabetin yanı sıra Samsun ve Vezirköprü’nün doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı açısından da önemli bir vitrin olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sporcular, teknik ekipler, basın mensupları ve ziyaretçiler, yarış heyecanının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini de yakından tanıma fırsatı bulacak.

Öte yandan Samsun Vezirköprü Yarışı, geçtiğimiz yıl gösterdiği başarılı organizasyonla Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından “2025 Yılının En İyi Organizasyonu” ödülüne layık görülmüştü. Elde edilen bu başarının ardından 2026 yarışında da sporcular, görevliler, basın mensupları ve seyirciler için güvenli, kaliteli ve örnek bir organizasyon gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Offroad tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen organizasyon, hafta sonu boyunca Vezirköprü’de hız, mücadele ve heyecanı bir araya getirecek.

Öte yandan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak - 16. Samsun Vezirköprü Yarışı öncesinde düzenlenen basın lansmanında konuşan Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, organizasyonun ilçenin tanıtımı, turizmi ve ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek tüm sporseverleri yarışları takip etmeye davet etti.

Vezirköprü Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyona yeniden ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Gül, Vezirköprü’nün doğal güzellikleri, zorlu parkurları ve eşsiz coğrafyasıyla offroad sporuna en uygun merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Şampiyonaya bu yıl Türkiye’nin 17 farklı ilinden, 15 spor kulübünü temsil eden 21 araç ve 42 sporcunun katılacağını belirten Gül, sporcuların ekipleri, teknik personel, hakemler ve motor sporları tutkunlarıyla birlikte yüzlerce misafiri ilçede ağırlayacaklarını ifade etti. Bu tablonun organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü gösterdiğini vurgulayan Gül, Vezirköprü’nün Türkiye offroad camiasında önemli bir konuma ulaştığını dile getirdi.

Offroad sporunun cesaret, dayanıklılık, takım ruhu ve doğayla mücadelenin bir araya geldiği özel bir branş olduğuna dikkat çeken Başkan Gül, yarışları yalnızca sportif bir organizasyon olarak görmediklerini söyledi. Organizasyonun aynı zamanda Vezirköprü’nün doğal güzelliklerinin, misafirperverliğinin ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Gül, yarış süresince ilçeye gelecek ziyaretçilerin Vezirköprü’yü yakından tanıma fırsatı bulacağını kaydetti.

Konuşmasında ilçede düzenlenecek diğer önemli spor organizasyonuna da değinen Başkan Gül, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşleri ile Vezirköprü’nün spor takvimini sürdüreceğini ifade etti. Arka arkaya düzenlenecek iki büyük organizasyonun ilçeyi sporun ve turizmin önemli merkezlerinden biri haline getireceğini söyledi.

Başkan Gül, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Samsun Otomobil Spor Kulübü, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı ile katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda tüm vatandaşları 24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak - 16. Samsun Vezirköprü Yarışı ile 7-8-9 Ağustos’ta düzenlenecek 20. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşlerine davet eden Başkan Gül, sporculara başarılar dileyerek organizasyonun kazasız ve sorunsuz şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.