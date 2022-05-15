Peter pan sendromu nedir, belirtileri neler? Peter Pan sendromu neden olur, nasıl geçer?

Peter Pan sendromu (Peter Pan kompleksi), büyüme korkusu olan çocuklarda ve olgun oldukları halde çocuk gibi davranan (sosyal açıdan) insanlarda görülen davranış bozukluklarına verilen addır. İlk sendrom 1983'te Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur.

Peter Pan Sendromu Nedir?

Peter Pan kompleksi olarak da bilinen Peter Pan sendromu, yetişkinlerin çocukluk davranışlarını sürdürmeye devam etmesi anlamına gelir. Peter Pan sendromlu bireyler, yetişkinliğin gerektirdiği davranışlarla hareket etmek yerine çocukluk döneminde kalmayı tercih ederler.

Bu sendromun içinde olan bireyler ilişkilerde de oldukça büyük sorunlar yaşar. Hırsları, beklentileri ve hedefleri normal insanlardan farklıdır. Sorumluluk almak onlara göre değildir.

Eşinizde eğer bu sendrom varsa eşinizin herhangi bir işi tek başına yapmakta zorlandığını fark edebilirsiniz. Bulaşıklar birikebilir, giyecek yeni bir kıyafet kalmayana kadar çamaşır makinesi kullanılmayabilir, ev işlerinde iş birliği yapmaktan kaçınılabilir.

Bu bireyler gelecek ile ilgili düşünmek yerine bugünü yaşamanın peşindedir. Uzun vadeli planlarla uğraşmazlar. Para harcama konusunda da pek dikkatli değillerdir. İlişkide meydana gelen sorunları ise yapıcı bir şekilde ele almazlar.

Peter Pan’in yanı sıra Wendy semdromu da var. Bu sendrom, Peter Pan (Peter Pan syndrome) ile aynıdır. Tek farkı, kadınlar için yapılan farklı bir adlandırmadır. Peter Pan ve Wendy sendromu olan insanlar çoğunlukla kendileri ile aynı sendroma sahip olan kişilerle ilişki kurma eğilimindedir.

Bu sorunu erken ele almamak, ilerleyen zamanlarda çok daha büyük bir sorun hâline gelmesine neden olabilir.

Peter Pan Sendromu Belirtileri Neler?

İşe gitme isteksizliği ve devamlı işsizlik

Duygusal tutarsızlık

Kararsızlık

Yapıcı eleştirileri reddetme

Erteleme alışkanlığı

Yükümlülükler yerine eğlenceye öncelik verme

Çocukken yaşadığı evden ayrılmayı istememe

Olgunlaşmamış insanlarla arkadaş olma

Peter Pan sendromu neden olur?

Bu sendrom daha çok yetişkin bir birey olmanın getirdiği sorumlulukların ve görevlerin ortaya çıkmasıyla başlar. Özellikle de 25-40 yaş arası erkeklerde gözükür. Eğer kişi kaçınılmaz olan yaşlanmayı kabullenmez ve yetişkinliğin getirdiği sorumluluklardan kaçarsa mutlu ve verimli bir yaşam süremez.

Peter Pan Sendromu Tedavisi Nedir?

Bu sendrom resmî bir teşhis olmadığı için buna özel bir tedavi de yoktur ancak danışmanlık bu sorunu atlatmada önemli bir rol oynayabilir. Bu sendromu yaşayan bireylerin bir terapistten zorluklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda yardım alması gerekiyor.

Peter Pan sendromu nasıl geçer?

Peter pan sendromu ancak alanında uzman kişiler aracılığıyla tedavi edilebilir. İlk önce bir psikiyatrist ya da bir psikolog aracılığıyla kişiye peter pan sendromu teşhisi konulur. Daha sonra kişilerde psikoterapiler ile peter pan sendromu en alt seviyeye indirilir.

Peter Pan Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

Psikolojik hastalıklarda testler genelde sorularla ilerler. Bu nedenle peter pan sendromu belirtileri gösteren kişiye terapist tarafından çeşitli sorular sorulur ve ardından hastalığa bir teşhis konulur. Bu konuda yapılan terapiler ise kişide olumlu sonuçlar vermektedir.