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Pet şişeler, cam şişeler ve süt kutuları artık depozitolu mu olacak?

Şişeler ve kutular depozitolu mu olacak? Pet şişeler, cam şişeler ve kutulu ürünler depozitolu mu olacak? Türkiye'nin gündemini etkileyen poşet uygulamasından sonra şimdi de pet şişeler, cam şişeler ve kutulu ürünlerin kullanımını azaltma projesi gündeme geldi. Peki artık pet şişeler, cam şişeler, süt kutuları depozitolu mu oluyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depozito uygulamasıyla ilgili ne açıklama yaptı? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:51
Pet şişeler, cam şişeler ve süt kutuları artık depozitolu mu olacak?

Şişeler ve kutular depozitolu mu olacak? Pet şişeler, cam şişeler ve kutulu ürünler depozitolu mu olacak? Türkiye'nin gündemini etkileyen poşet uygulamasından sonra şimdi de pet şişeler, cam şişeler ve kutulu ürünlerin kullanımını azaltma projesi gündeme geldi. Peki artık pet şişeler, cam şişeler, süt kutuları depozitolu mu oluyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depozito uygulamasıyla ilgili ne açıklama yaptı? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 16 çocuğu Bakanlıkta kabul eden Kurum, çocukların çevre ve doğaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak en büyük hedefinin çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak, şehirlerdeki yaşam kalitesini artırarak daha çevreci şehirler inşa etmek olduğunu belirten Kurum, tüm illerde çevrenin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Pet şişesi karşılığında kontör yükleyeceğiz"

Meclis üyesi bir çocuğun "Bir gününüz nasıl geçiyor?" sorusunu Kurum, şöyle yanıtladı:

"Erkenden kalkıyoruz. Çocuklarımızla kahvaltı yapamıyoruz maalesef vaktimiz olmuyor. Burada şehirlerimizin problemleriyle ilgili toplantılar yapıyor, kararlar alıyoruz. Hafta sonları illere gidip şehir ve çevreye ilişkin sorunları çözmek adına toplantılar yapıyoruz, kararlar alıyoruz. O kararlar çerçevesinde şehirlerin yaşam kalitesini yükseltmek adına projeler geliştiriyoruz. Artık böyle makamlar, görevler biraz kendi hayatınızın dışında, ülkeniz, vatanınız, bayrağınız için fedakarlık göstermeniz gereken alanlar. İnşallah siz de büyüdüğünüzde, daha iyi makamlara geldiğinizde bizden daha iyilerini yapacaksınız."

Kurum, 1 Ocak itibarıyla plastik poşetlerin ücretlendirildiğini anımsatarak, plastik poşetlerin hem doğaya hem de denizde yaşayan canlılara büyük zararı olduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından 2021 yılında uygulanmaya başlanacak depozito uygulaması hakkında da bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"2023 yılında tüm Türkiye'de depozito uygulamasına geçmek istiyoruz. Pet, cam şişeler süt içilen karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve bunları geri dönüşümde kullanmak için depozito uygulamasına geçeceğiz. Amacımız üretilen kapların yüzde 80'inin, 90'ının, bu uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geri toplanması. Dolayısıyla bu ham maddeleri üretimde yeniden kullanarak, çevreye daha az zarar vermiş olacağız. 2021 yılında plastik poşet, cam, metal şişeler, karton kutular gibi geri dönüşümü yapılabilecek malzemelerde depozito uygulamasına geçeceğiz. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında destek olacağız. Belki nakit de verebiliriz. Onları siz toplayacaksınız, belki çikolata, gofret alacaksınız. O uygulamaları en yakın zamanda ülkemize getireceğiz."

Şişelerde ve kutulu ürünlerde depozito uygulaması ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pet şişe, cam şişe ve süt kutuları benzeri kutulu ürünlerin tamamının depozitolu olacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pet ve cam şişeler, süt içilen karton kutular gibi ürünlerin kullanımını azaltmak ve bunları geri dönüşümde kullanmak için depozito uygulamasına geçileceğini belirterek, "Amacımız üretilen kapların yüzde 80-90'ının, bu uygulamaya geçmiş gelişmiş ülkelerde olduğu gibi toplanması. Bu uygulamayla o pet şişeleri getirenlere kontör yükleyeceğiz, otobüsle alakalı bilet uygulamasında destek olacağız. 2023 yılında tüm Türkiye'de depozito uygulamasına geçmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

 

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:51
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