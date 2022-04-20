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Dünya Peskov duyurdu: Barış anlaşması taslağını Ukrayna'ya ilettik
Dünya

Peskov duyurdu: Barış anlaşması taslağını Ukrayna'ya ilettik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hazırladıkları barış anlaşması taslağını Ukrayna'ya ilettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:33:00 -
Peskov duyurdu: Barış anlaşması taslağını Ukrayna'ya ilettik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi.Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.

Taslağı Ukrayna'ya ilettik

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, "Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz" dedi.

Peskov, Ukrayna'nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da "Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller" yanıtını verdi.

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