Peskov açıkladı: Putin yeniden aşı olacak mı?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin’in koronavirüse karşı yeniden aşı yaptıracağından şüphe duymadığını ancak her şeyin uzmanların tavsiyesine bağlı olduğunu ifade etti.
Rossiya televizyonunda konuşan Peskov, Vladimir Putin’in yeniden aşı yaptırıp yaptırmayacağı sorusunu yanıtlarken, "Bundan hiç şüphem yok. Her şey uzmanların tavsiyesine bağlı" dedi.
Peskov, şöyle devam etti:
"Devlet Başkanı birçok kez söyledi, antikor titresi seviyesi çok yüksek. Titre seviyesi ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda karar alacağını düşünüyorum."
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısını yaptıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sayede koronavirüse yakalanmadığını söylemişti.