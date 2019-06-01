Peskov: ABD kendisini 'Vahşi Batı'da sanıyor

Russia Today televizyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kuzey Akım-2, geniş kapsamlı uluslararası bir proje, doğalgaz ithal eden ve ihraç eden ülkelerin yararına hayata geçiriliyor. Bu girişim, Avrupa’nın enerji güvenliğinin güçlenmesine önemli bir katkı olacak ve Amerikan doğalgaz üreticileri ve tedarikçilerine ciddi rekabet oluşturacak” dedi.

Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dürüst rekabet etmek yerine ABD, Vahşi Batı döneminde gibi hareket etmeyi tercih ediyor. Onlar tabancalarını kılıftan çıkararak, ‘Hayır! Siz Avrupalılar bizim doğalgazımızı alacaksınız. Rus gazından en az yüzde 30 daha pahalı olması da bizi ilgilendirmez’ diye bağırıyorlar”.