Peş peşe müthiş itiraflar! Muhalif Mehmet Koyuncu da uyandı

Youtube'da Sade Vatandaş kanalının sahibi Mehmet Koyuncu, vatandaşlarla sokak röportajı yaparken bu kez kamera karşısına geçerek seçimi değerlendirdi. Röportaj esnasında Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Koyuncu şu sözleri söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu üzgün bir şekilde geldi ve gitti. 15 saniye falan konuştu. Merak ediyorum ya bu insanlar 2.turda bizden ne yüzle oy isteyecekler? Ha yine vereceğiz sayın Cüneyt Özdemir'in dediği gibi eşek gibi gidip yine vereceğiz. Çünkü bize buna layık görüyorlar."

Recep Tayyip Erdoğan için ise "Diğer yandan Erdoğan, Erdoğan'a oy veren halkın yüzünü kara çıkartmıyor. Çıkıp zafer kutlaması yapıyor milletvekili adayları sahada aslanlar gibi boy gösteriyor. Altlarında TOGG var. Adam İstanbul Boğazı'na TCG Anadolu'yu, SİHA gemisini aslanlar gibi koydu. Boğaz'da Ayasofya'yı göremiyorduk ya o gemiden. O kadar büyük bir gemi. Helal olsun." dedi.

Kılıçdaroğlu'na ise "Karşılığında ne var? Bir tane doğru düzgün vatandaşın dikkatini çekebilecek vaat var mı? Kalp yapıyor. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Koyuncu'yu destekleyen pek çok CHP'li vatandaş yer aldı.

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