Peş peşe geliyor! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da sonuçları dün belli olan parlamento seçimlerinin Kırım’da düzenlenen kısmını tanımayacakları açıkladı.

"Üzüntü duyuyoruz"

Rusya'yı derinden sarsan açıklama Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu. Peskov soru karşısında şunları söyledi:

“Bu gibi açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu açık bir biçimde Türk meslektaşlarımıza söylüyoruz. Kırım konusu, (Ankara ile) görüşlerimizin bütünüyle birbirinden farklı olduğu bir konu. Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat gerçekliğe ve işlerin gerçekteki durumuna saygı gösterilmesi suretiyle, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz.”

"Türkiye tabii ki bizim partnerimiz ve görüş ayrılığı yaşadığımız mühim meselelerin olması ikili ilişkilerimizin her yönüyle gelişimi ve bölgesel meselelerde yaptığımız işbirliği önünde engel değil ve olmamalı da” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, ülkeler arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini, zira bunun her iki tarafın da çıkarına olduğunu kaydetti.

Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “(Ankara ile) görüş ayrılığı yaşadığımız noktalara geri dönecek olursam, bu meseleler konusunda, kendi pozisyonumuzu açıklayarak ve er ya da geç pozisyonlarımızın birbirine yaklaşmasını sağlayacağımıza inanarak Türk tarafı ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Zaharova da açıklama yapmıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tür açıklamaları asla göz ardı etmiyoruz. Eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa, demek ki sabırlılar. Ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunmamızdan başka bir şeye yol açmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Rusya’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından ‘hukuki bir geçerliliği bulunmadığını’ söylemişti