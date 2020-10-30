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Gündem Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke
Gündem

Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türk yetkilileri arayarak destek vermeye hazır olduklarını iletti" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:18:00 -
Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.

Yunanistan

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.

Fransa

Fransa İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, ''Depremin vurduğu Türk ve Yunan halkının yanındayız. İhtiyaç duyulması halinde yardım göndermeye hazırız" dedi

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