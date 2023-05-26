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Yerel Pes doğrusu! 12 kilo morfini bakın nereye zulaladılar
Yerel

Pes doğrusu! 12 kilo morfini bakın nereye zulaladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-26 14:05:00 -
Pes doğrusu! 12 kilo morfini bakın nereye zulaladılar

Karpuz içerisine zulalanmış 12 kilo morfin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda durdurulan bir araçta içi boşaltılan karpuzlara zulalanmış 12 kilogram morfin ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan yurda giriş yapan şüpheli bir aracı durdurdu. Eğitimli köpeklerle yapılan aramada çuvallar içerisindeki bazı karpuzların olağan dışı ağırlık ve görüntüye sahip olduğu tespit edildi. 4 karpuzun içinin boşaltıldığı, içlerine uyuşturucu madde konulduğu ve yeniden bir bütün haline getirildiği anlaşıldı. 12 kilogram morfinin ele geçirildiği soruşturmada, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 

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