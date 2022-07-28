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Yerel Pes dedirten saplantı! Genç kadına dehşeti yaşattı
Yerel

Pes dedirten saplantı! Genç kadına dehşeti yaşattı

Genç kadını silahla vurdu, ifadesi pes dedirtti! Ömer S., birlikte yaşadıkları evin sokağında tartıştığı Songül E.'yi tabancayla vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 15:24:00 - 2022-07-28 15:29:28
Pes dedirten saplantı! Genç kadına dehşeti yaşattı

Bursada, kız arkadaşı Songül E.yi (32) sokakta tabancayla vuran Ömer S. (42), ifadesinde "Kıskançlık yüzünden tartıştık. Korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

Olay, geçen pazartesi günü, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokakta meydana geldi. Songül E. ile erkek arkadaşı Ömer S., birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.ye ateş edip bacağından yaraladı

GENÇ KADIN AMELİYATA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ, İFADESİ PES DEDİRTTİ

Olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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