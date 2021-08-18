  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan açıkladı! 2.5 milyon konut tamamlandı
Abdürreşid İbrahim rahmetle anılıyor
Asırlardır süren hüzün: Kerbela
Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız
Dünya 'Pes' dedirten plan! Cumhurbaşkanı böyle kaçmış
Dünya

'Pes' dedirten plan! Cumhurbaşkanı böyle kaçmış

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesinden savunma bakanlığı toplantısına katılacağım diyerek kaçtığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 11:07:00 -
'Pes' dedirten plan! Cumhurbaşkanı böyle kaçmış

Taliban'ın başkent Kabil’in dış mahallelerine dayandığı 15 Ağustos günü ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin
kaçışıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

İngiliz BBC’ye konuşan eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani’nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos’ta “savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek” helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

Gani’yi “cesaretsiz” olarak nitelendiren Erşad, geri döneceğini düşünmediğini ama dönseydi gözlerinin içine bakarak “Ben bir kadın olarak burada kaldım ama sen kaçtın” demek istediğini söyledi.

Umman'a kaçmış

Öte yandan, yurtdışına kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman’a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus “Lenta” yayını, Eşref Gani’yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan’a hiç iniş yapmadığın duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

2023 Secim gecesi ayni sey olmasin diye

Tedbir almak gerek.
  • Yanıtla

Mehmet Soylu

Bu mankurt kesin cuhapelidir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay