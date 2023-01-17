  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Pes" dedirten görüntü! Kuyumcu soyan hırsızlar göbek attı
Gündem

"Pes" dedirten görüntü! Kuyumcu soyan hırsızlar göbek attı

İstanbul Pendik'te bir kuyumcu soygunu, çevredeki güvenlik kameralarına takıldı. Hırsızlardan birinin, çaldığı altınları arabaya koyduktan sonra göbek atması "pes" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 22:59:00 - 2023-01-17 23:09:44

İstanbul Pendik'te üç hırsız, girdikleri kuyumcudan 10 milyon lira değerinde altın çaldı.

Ellerindeki metal cisimlerle kuyumcudan içeri giren iki hırsız, tezgahların arkasına atlayarak, soyguna başladı. Dışarda bekleyen kişinin de kuyumcuya girmesiyle birlikte 3 kişi olan hırsızlar, içeride ne varsa toplamaya başladı.

Yaklaşık 10 milyon değerinde ziynet eşyasının çalındığı kuyumcu soygunu, saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Altınları aldıktan sonra dışarıda bekleyen arabaya geçen hırsızlardan birinin hırsızlığı göbek atarak kutlaması ise "pes" dedirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23