"Pes" dedirten görüntü! Kuyumcu soyan hırsızlar göbek attı
İstanbul Pendik'te bir kuyumcu soygunu, çevredeki güvenlik kameralarına takıldı. Hırsızlardan birinin, çaldığı altınları arabaya koyduktan sonra göbek atması "pes" dedirtti.
İstanbul Pendik'te üç hırsız, girdikleri kuyumcudan 10 milyon lira değerinde altın çaldı.
Ellerindeki metal cisimlerle kuyumcudan içeri giren iki hırsız, tezgahların arkasına atlayarak, soyguna başladı. Dışarda bekleyen kişinin de kuyumcuya girmesiyle birlikte 3 kişi olan hırsızlar, içeride ne varsa toplamaya başladı.
Yaklaşık 10 milyon değerinde ziynet eşyasının çalındığı kuyumcu soygunu, saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Altınları aldıktan sonra dışarıda bekleyen arabaya geçen hırsızlardan birinin hırsızlığı göbek atarak kutlaması ise "pes" dedirtti.