'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli bir memur, muayene olmak için kayıt sırasında bekleyen hastaları umursamayarak internet üzerinden alışveriş yaptı.

Bartın Devlet Hastanesi'ne tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde, acil servisin kayıt-işlem bölümündeki görevli memur iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan alışveriş sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu kameralara yansıdı. Hastalar sırada bekledi Görevli memur hastaların sırada beklemesine aldırış etmeden internet sitelerinden alışveriş sayfalarında gezindi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada görevli personele tepki yağdı.

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