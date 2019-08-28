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'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı

Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli bir memur, muayene olmak için kayıt sırasında bekleyen hastaları umursamayarak internet üzerinden alışveriş yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05

Bartın Devlet Hastanesi'ne tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde, acil servisin kayıt-işlem bölümündeki görevli memur iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan alışveriş sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu kameralara yansıdı.

Hastalar sırada bekledi

Görevli memur hastaların sırada beklemesine aldırış etmeden internet sitelerinden alışveriş sayfalarında gezindi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada görevli personele tepki yağdı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:05
  1. Bartın
  2. acil servis
  3. alıveriş yapan memur

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  • asuasu5 dk önce
    Yeni türkiye...

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