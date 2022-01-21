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Siyaset Pervin Buldan koronavirüse yakalandı
Siyaset

Pervin Buldan koronavirüse yakalandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 18:39:00 -
Pervin Buldan koronavirüse yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Buldan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.

Korona testinin pozitif çıktığını duyuran Buldan'a çok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karamollaoğlu, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de Twitter'dan Buldan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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