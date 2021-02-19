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Gündem

Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:03:00 - 2021-02-19 16:58:17
Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Kobani olayları soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi.

İşte o milletvekilleri:

1.Fatma Kurtulan

2.Garo Paylan

3.Hüda Kaya
4.Meral Danış Beştaş

5.Hakkı Saruhan Oluç

6.Serpil Kemalbay Pekgözegü

7.Sezai Temelli

8.Pero Dundar

9.Pervin Buldan

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

atakan699

yurtdisina kacmasinlar
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İsmail

Gereken ceza verilmeli. Çok isabetli bir karar.
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