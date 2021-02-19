Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
Kobani olayları soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi.
İşte o milletvekilleri:
1.Fatma Kurtulan
2.Garo Paylan
3.Hüda Kaya
4.Meral Danış Beştaş
5.Hakkı Saruhan Oluç
6.Serpil Kemalbay Pekgözegü
7.Sezai Temelli
8.Pero Dundar
9.Pervin Buldan