Peru'daki hükümet karşıtı olaylar: İstifa, erken seçim talep ediyorlar! Protestolar devam ediyor, yükseliyor

Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden göstericilerin sürdürdüğü protestolar devam ediyor. Protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar sırasında bazı göstericiler polis müdahalesi sırasında gazdan etkilenirken, kimi göstericiler de yaralandı.

Peru'da hükümet karşıtı gösteriler gün geçtikçe yayılıyor

Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden göstericilerin sürdürdüğü protestolar devam ediyor. Protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar sırasında bazı göstericiler polis müdahalesi sırasında gazdan etkilenirken, kimi göstericiler de yaralandı.

Ne olmuştu?

Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık’ta görevinden alınmıştı.

Castillo, Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni devlet başkanı olarak 8 Aralık’ta yemin etmişti.

Castillo’nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo’ya 16 Aralık’ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti. Peru'nun başkenti Lima'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden göstericilerin sürdürdüğü protestolar devam ediyor.