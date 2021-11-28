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Dünya Peru'da yüzlerce kişi kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yürüdü
Dünya

Peru'da yüzlerce kişi kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yürüdü

Güney Amerika ülkesi Peru'da, çoğunluğu kadın yüzlerce kişi kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 22:04:00 - 2021-11-28 22:18:00
Peru'da yüzlerce kişi kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yürüdü

Peru basınında çıkan habere göre, başkent Lima'nın tarihi merkezinde, çok sayıda feminist grup ve STK organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce kişi ülkede artan kadın cinayetlerini protesto etti.

Ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda, son zamanlarda öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, caydırıcı cezaların artırılmasını ve can güvenliği talebinde bulundu.

Ombudsman Ofisinden alınan verilere göre, ülkede her gün ortalama 36 kadın kaybolduktan sonra kendilerinden uzun süre haber alınamıyor.

Ülkede yılbaşından bu yana 132 kadın cinayete kurban giderken bu sayı 2020'de 127 olarak kayıtlara geçti.

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