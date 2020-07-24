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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 387 kişi öldü

Peru'da salgının başlangıcından bu yana günlük en fazla ölü ve vaka sayısı kayda geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-24 04:56:58 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 387 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 387 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 654'e yükseldi.

Vaka sayısının 9 bin 9 artarak 371 bin 96'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 255 bin 945 oldu.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en fazla ölü ve vaka sayısı kayda geçti

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

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