Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 206 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 109'a yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 965 artarak 214 bin 788'e çıktı.

Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti

Sağlığına kavuşanların sayısı da 102 bin 429 oldu.



Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.