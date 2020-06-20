Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti.



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 660'a yükseldi.



Vaka sayısının 3 bin 537 artarak 247 bin 925'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 135 bin 520 oldu.



Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.