Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti.



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 223'e yükseldi.



Vaka sayısının 2 bin 511 artarak 257 bin 447'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 145 bin 320 oldu.



Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

