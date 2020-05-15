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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 125 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:40:13 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 125 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 392'ye çıktı, vaka sayısı da 3 bin 891 artarak 84 bin 495'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1996 artarak 27 bin 147 oldu.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, salgının ülkede zirve noktasına ulaştığını gözlemlediklerini, gelecek günlerde düşüşe geçmesini umduklarını bildirdi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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