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Peru'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 110 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:08:59 -
Peru'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 24'e çıktı, vaka sayısı 4 bin 537 artarak, 104 bin 20'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 968 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.



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