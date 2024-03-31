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Dünya Peru'da Cumhurbaşkanı'nın evine baskın
Dünya

Peru'da Cumhurbaşkanı'nın evine baskın

Yeniakit Publisher
2024-03-31 00:41:00 -
Peru'da Cumhurbaşkanı'nın evine baskın

Peru'da polis, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın gerçekleştirdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren aramaya ilişkin yetkililerden şu ana kadar detaylı açıklama yapılmadı.

Mülke giriş izni verilmemesi nedeniyle savcılığın talimatı sonucu güvenlik güçleri evin kapısındaki kilidi kırdı.

Polis baskını sırasında Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Başbakan Gustavo Adrianzen, konuyla ilgili açıklamasında, baskına tepki göstererek, "Olanlardan dolayı öfkeliyim, bu gece vuku bulanlar, Cumhurbaşkanı ve onun temsil ettiği makama saygısızlık teşkil etmektedir." dedi.
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"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde bir süredir soruşturma yürüten savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.

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