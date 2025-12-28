Peru'da büyük deprem!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Peru'da yerel saatle 21.51'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Peru'da deprem paniği...

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI

GFZ, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü, Peru’nun kuzey sahili açıkları olarak açıkladı.

Yerel saat ile 21.51 sıralarında Chimbote, Ancash ve Puerto Santa bölgelerinde hissedilen ve büyük paniğe neden olan sarsıntılarda, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BÖLGE HALKLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Perulu yetkililer, ülkenin kıyı kesimleri için herhangi bir tsunami uyarısında bulunmadı.

Öte yandan, deprem sonrası bölge halklarının sokaklara döküldüğü öğrenilirken, bazı binalarda ise küçük çaplı hasar meydana geldiği gözlemlendi.

