Fark edilmeden ilerliyor! Vücudun sessiz işçileri tehlikede
Sağlık

Fark edilmeden ilerliyor! Vücudun sessiz işçileri tehlikede

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Fark edilmeden ilerliyor! Vücudun sessiz işçileri tehlikede

Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen böbrek hastalıkları milyonlarca insanı tehdit ediyor. Uzmanlar, erken önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Böbrek hastalıklarının çoğu zaman sessiz ilerlediğine dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Fatih Genç, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla önemli uyarılarda bulundu.

Milyonlarca kişiyi etkiliyor

Genç, "Dünya Böbrek Günü, böbrek sağlığının önemine dikkat çekmek ve kronik böbrek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak için kutlanır. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen böbrek rahatsızlıkları, önlem alınmadığında hayati risk taşır. Bu özel gün, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ederek, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatır. Unutmayalım, böbreklerimiz vücudumuzun sessiz işçileridir; onları korumak, genel sağlığımızı korumak demektir. Kronik böbrek hastalığından korunmak için 10 altın kural; düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin, ideal vücut ağırlığınızı koruyun, tuzu azaltın, yeterli miktarda sıvı alın, sigara içmeyin, gereksiz ilaç kullanmayın, kan basıncınızı düzenli olarak ölçtürün, kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün, şeker hastalığınız ve tansiyon yüksekliğiniz varsa böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin" diye konuştu.

