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Dünya Peru’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı
Dünya

Peru’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı

Peru’nun kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:34:00 - 2021-11-28 14:52:40
Peru’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Peru’da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin derinliğini 112,5, büyüklüğünü ise 7.5 olarak açıkladı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor. Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

Peru nerde?

Güney Amerika'da bulunan Peru'nun sınırları kuzeyde Ekvadorve Kolombiya'yla, doğuda Brezilya'yla, güneydoğuda Bolivya'yla, güneyde Şili'yle ve batıda Büyük Okyanus'la çizilmiştir. İspanya Krallığı'ndan bağımsızlığını 1821'de kazanan bir ülkedir.

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