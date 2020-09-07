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Aktüel Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:18:47 -
Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 29 bin 838'e, Kolombiya'da 21 bin 412'ye yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 151 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 838'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı 6 bin 275 artışla 689 bin 977'ye ve iyileşenlerin sayısı 515 bin 39'a ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 256 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 412'ye yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 65 artarak 666 bin 521'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 459 artışla 518 bin 229 oldu.

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