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Dünya

Peru ve Kolombiya'da koronavirüs bilançosu artıyor

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 12 bin 54'e, Kolombiya'da ise 5 bin 455'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 02:37:00 -
Peru ve Kolombiya'da koronavirüs bilançosu artıyor

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 54'e çıktı. Vaka sayısı da 3 bin 797 artışla 330 bin 123'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise toplam 221 bin 8 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 148 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 5 bin 455'e çıktı.

Vaka sayısının 3 bin 832 artarak 154 bin 277'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 358 artarak kayıtlara 65 bin 809 olarak geçti.

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