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Aktüel Peru, Kolombiya ve Honduras'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Honduras'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:15:09 -
Peru, Kolombiya ve Honduras'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 27 bin 813'e, Kolombiya'da 17 bin 612'ye, Honduras'ta 1683'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 150 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 813'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 112 artışla 600 bin 438'e, iyileşenlerin sayısı da 407 bin 301'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 296 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 612'ye yükseldi.

Vaka sayısının 10 bin 549 artarak 551 bin 696'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 141 artışla 384 bin 171 oldu.

Orta Amerika ülkesi Honduras basınında da çıkan haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 artarak 1683'e, vaka sayısı ise 968 artarak 55 bin 479'a yükseldi.


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