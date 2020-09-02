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Aktüel Peru, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:53:23 -
Peru, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 29 bin 68'e, Kolombiya'da 20 bin 52'ye, Dominik Cumhuriyeti'nde 1738'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 124 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 68'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 92 artışla 657 bin 129'a, iyileşenlerin sayısı 471 bin 599'a ulaştı.

- Kolombiya'da ölü sayısı 20 bini aştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 389 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 52'ye yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 901 artarak 624 bin 69'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 82 artışla 469 bin 557 oldu.

Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 artarak 1738'e, vaka sayısı ise 264 artarak 94 bin 979'a ulaştı.

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